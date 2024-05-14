Стали известны объемы экспорта нефти и конденсата из Азербайджана за первые 4 месяца

За январь-апрель 2024 года Азербайджан экспортировал 7,9 миллиона тонн нефти и конденсата по сравнению с 8,5 миллионами тонн за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Таким образом, экспорт нефти и конденсата из страны снизился более чем на 7 процентов в годовом исчислении.

Согласно публикации министра, производство за отчетный период составило 9,6 миллиона тонн против 10,2 миллиона тонн годом ранее, снизившись на 5,9 процента.

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