Стартуют Бакинские дни современной музыки

С 20 по 26 мая в столице Азербайджана пройдет музыкальный фестиваль "İkinci Bakı Müasir Musiqi Günləri" (II Бакинские дни современной музыки), сообщили Day.Az организаторы фестиваля.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры и министерства науки и образования Азербайджана.

Участниками фестиваля являются, как азербайджанские музыкальные коллективы (Cadenza Contemporary Orchestra, BCMS Ensemble), так и ансамбли и солисты из Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, США, России. Среди них Schallfeld Ensemble, Московский ансамбль современной музыки, Центр электроакустической музыки Московской консерватории, Сергей Чирков (аккордеон), Глеб Хохлов (скрипка), Джейран Гасан (флейта), Гиас Зейди (дирижер), Рауф Фархадов (музыковед), Эльмир Мирзоев (композитор, музыковед, культуролог) и другие.

Фестиваль встретит зрителей насыщенной программой, включающей исполнение более сорока произведений, которые впервые прозвучат в Азербайджане, а также семи мировых премьер.

Программа фестиваля состоит из утренней, дневной и вечерней сессий и открыта для публики. В ходе фестиваля ежедневно в 12:00 в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств и Международном центре мугама будут организованы открытые мастер-классы, семинары и лекции как для профессиональных музыкантов, так и для всех, кто интересуется современной музыкой.

В 16:00 в Международном центре мугама и Музейном центре будут проходить выступления приглашенных исполнителей в рамках серии концертов "Портреты".

Каждый фестивальный день будет завершатся вечерними концертными программами в Международном центре мугама. Начало концертов в 19:00.

25 мая на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится заключительный концерт проекта.

26 мая в 19:00 в Киноцентре "Низами" состоится показ фильма "Su üzərində iz | Abbado - Nono - Pollini" с субтитрами на азербайджанском языке.

Подробную информацию о проекте и мероприятиях можно узнать на официальном сайте фестиваля и страницах в социальных сетях.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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