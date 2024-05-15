В Европе растут риски террористических атак

Спецслужбы ряда европейских государств предупредили о вероятности террористических атак в густонаселенных городах Старого Света.

Как сообщает Day.Az, источники немецкого издания Bild в силовых структурах сообщили о повышении риска подобных атак. Есть сведения, что сторонники ИГИЛ, прибывшие в ФРГ под видом беженцев, могут осуществить в стране свои злодеяния. Нападения возможны также в сопредельных странах, учитывая прозрачность границ в шенгенской зоне.

"Уже несколько месяцев по всей Европе царит состояние боевой готовности. Только в Германии террористы уже трижды пытались устроить ужасную кровавую бойню - в последний раз в Кельнском соборе. Но упреждающие действия спецслужб не дали этим группам осуществить свои планы", - говорится в сегодняшнем номере Bild.

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