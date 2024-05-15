Саммит по устойчивому строительству в преддверии COP29 в Баку

В Баку стартовал саммит по устойчивому строительству при совместной организации PMD Projects и Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии принимают участие более 300 представителей строительной сферы страны . Встреча проходит под лозунгом "TowardsCOP29" и разделена на две крупные панели.

Как сообщил на церемонии открытия саммита директор PMD Projects Нариман Топчибашев, идея такого саммита появилась еще до того, как стало известно о том, что COP 29 пройдет в Азербайджане, но подготовка Азербайджана к этому важнейшему мероприятию ООН не может обойти стороной и строительный сектор.

На встрече будут обсуждаться инновации, применяемые в мире, современные инновации и передовые практики в этой сфере и возможности их применения в Азербайджане, так как устойчивые строительные решения, современные методы строительства, безопасность строительства, интеллектуальные строительные системы важны для реализации Целей устойчивого развития экономики страны.

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