Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, принятый ранее парламентом страны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Он предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!