https://news.day.az/world/1660159.html Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, принятый ранее парламентом страны.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Он предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.
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