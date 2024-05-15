В Швейцарии могут разрешить военные поставки в воюющие страны

Власти Швейцарии рассматривают возможность разрешить военные поставки, в первую очередь деталей вооружения, в страны, находящиеся в состоянии конфликта, "в чрезвычайных ситуациях".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Подобное отступление [от действующего законодательства] может, например, быть необходимо, чтобы продолжить экспорт некоторых деталей или узлов в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими поставщиками и оборонными компаниями в странах-партнерах, оказавшихся вовлеченными в военный конфликт", - указано в нем.

В то же время власти Швейцарии подчеркнули, что продолжат придерживаться своих международных обязательств, связанных с нейтральным статусом страны. Поэтому новое отступление "не может быть использовано для экспорта военной техники, противоречащего закону о нейтралитете", подчеркивается в сообщении. Подобные меры, согласно документу, направлены на "защиту интересов внешней политики и политики безопасности" Швейцарии.

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