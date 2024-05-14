В Тбилиси полиция заблокировала подступы к парламенту

Сотрудники МВД Грузии перекрывают подступы к зданию парламента в Тбилиси, где планируется митинг против законопроекта об иноагентах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Силы МВД расположились у задней части парламента, а также на улице 9 Апреля, которая ведет к служебному входу в законодательный орган. Спецназ уже появился в правительственном квартале, у здания Дома правительства, расположенного неподалеку от парламента, а также на площади Свободы. Там же мобилизованы и водометы. Спецназ находится и во дворе парламента.

У законодательного органа уже стали собираться митингующие. Часть из них расположена на проспекте Руставели, где находится фасадная часть парламента, а вторая часть - на улице Чичинадзе, где расположен еще один служебный вход в законодательный орган. Некоторые студены устраивают шествие от своих вузов к парламенту.

Парламент Грузии во вторник в третьем и окончательном чтении планирует рассмотреть законопроект об иноагентах. В законодательном органе действует желтый уровень безопасности, который подразумевает запрет на посещение сторонними лицами законодательного органа. Запрет не касается представителей телеканалов.

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