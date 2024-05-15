https://news.day.az/world/1660177.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В Турции произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Сообщается, что подземные толчки произошли в 46 км от города Измир в Эгейском море.
Землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано на глубине 7 км.
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