Землетрясение в Турции

В Турции произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Сообщается, что подземные толчки произошли в 46 км от города Измир в Эгейском море.

Землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано на глубине 7 км.

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