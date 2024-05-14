https://news.day.az/officialchronicle/1659966.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая - ФОТО
14 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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