США значительно ужесточают тарифы на китайские чипы и автомобили

Соединенные Штаты повышают тарифы на импорт стали, электромобилей, компьютеров, чипов и других товаров из Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее данным, "президент [США Джо Байден] дает указание повысить тарифы в таких стратегических секторах, как сталь и алюминий, полупроводники, электромобили, батареи, критически важные минералы, солнечные элементы, судоходство и изделия медицинского назначения". Согласно информации Белого дома, данные меры призваны "побудить Китай искоренить несправедливую торговую практику в отношении передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций". Указывается, что речь идет о пошлинах стоимостью $18 млрд.

8 апреля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, курирующий вопросы мировой экономики, заявил, что США пытаются сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай, добиваясь изменения ряда аспектов экономической политики Пекина. При этом Сингх утверждал, что в КНР имеются избыточные производственные мощности, эксплуатация которых угрожает общемировому рынку. В МИД КНР назвали его слова "попыткой подавить промышленное развитие Китая".

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