Азербайджан стал региональным лидером в области технологий.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти на конференции GSMA M360 Eurasia 2024.

"В Баку всего 30 лет назад были установлены первые интернет-соединения. С тех пор страна стала региональным лидером в области технологий, инноваций и предпринимательства", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня мобильными сетями охвачено 95% населения земного шара (или 5,6 миллиарда человек).

Также он упомянул, что по всему миру искусственный интеллект и другие новые технологии уже оказывают глубокое влияние на общество, позволяя предприятиям повышать производительность и помогая правительствам решать некоторые из наиболее острых проблем.

Помимо этого Джусти отметил, что цифровой сектор должен стремиться к объедению для борьбы с изменением климата.

"Сегодня около двух третей мировой промышленности предприняли решительные действия по сокращению выбросов углекислого газа, взяв на себя обязательства по проведению краткосрочных климатических реформ", - сказал он.

Он также добавил, что рад сотрудничеству GSMA с Azercell в связи с приближающимся COP29 в Баку в ноябре этого года.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз. На предыдущем мероприятии приняли участие представители более 29 стран.

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