Нефть слабо дорожает

Котировки нефти растут утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,51 (0,62%) , до $82,89 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,98 (1,2%), до $82,38 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,54 (0,69%), до $78,56 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $1,1 (1,4%), до $78,02 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Отчет ОПЕК "не добавил ясности в плане ожиданий на текущий и следующий годы", - отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

Также трейдеры оценивали сигналы об инфляции США с учетом того, как они могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

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