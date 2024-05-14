Антиазербайджанские моменты в европейской политике вызывают озабоченность

Автор: Теодор Дечев, эксперт, доцент, преподаватель в Высшей школе по безопасности и экономике (HSSE) в городе Пловдив (Болгария), член Международной ассоциации трудовых отношений (ILERA), Американской социологической ассоциации (ASA) и Болгарской ассоциации политических наук (BAPS).

На данный момент мы имеем ситуацию, которой еще не было с 1988 года. Никогда еще не было такой возможности заключить мир, как в эти дни и недели. В то же время есть силы и круги, которые хотели бы, чтобы мирные переговоры провалились.

Мир на Южном Кавказе может быть утрачен только при мощном вмешательстве со стороны. Давайте не упустим птицу мира, сидящую на плече Южного Кавказа.

Европейский Союз очень заинтересован в том, чтобы на Южном Кавказе царил мир. Особенно большой интерес проявляют Болгария, Греция, Италия, Румыния и Венгрия, которые связаны с Азербайджаном с точки зрения своей энергетической безопасности. А в ближайшей перспективе ожидается поступление в Европу и азербайджанской "зеленой" электроэнергии. К уже перечисленным странам добавятся в среднесрочной перспективе Молдова, Словакия, Австрия.

Тем временем активизировались геополитические факторы, желающие вмешаться в ситуацию на Южном Кавказе. Имеются некоторые антиазербайджанские моменты в европейской политике, которые пока не берут верх, но вызывают законную озабоченность. Отдельно следует рассмотреть амбиции Франции в Армении, которые в целом можно определить как проистекающие из внутриполитических соображений. Французские амбиции на Южном Кавказе, а также тяготеющие к ним заявления главы европейской дипломатии Борреля заслуживают отдельного анализа.

Франция по праву считается страной с самой большой армянской диаспорой в Европе. Так как Institut national détudes démographiques, французское учреждение, отвечающее за национальную статистику, не собирает данные об этническом происхождении, по этой причине нет полностью достоверных данных о количестве французских граждан армянского происхождения. Опубликованы различные оценки этого числа, которое колеблется от 250 000 до 750 000. Этнограф Каролин Тон оценивает число французских граждан армянского происхождения в 250 000 человек. По мнению других исследователей, их 300 000. В официальном бюллетене министерства культуры Франции число французских граждан армянского происхождения оценивается в 400 000 человек. В другом издании, так же связанном с Минкультуры приводится показатель в 500 000 человек. Больше всего насчитал армян во Франции исследователь Тони Тейлор - 750 000 человек.

Между тем, единственными доступными данными, которые соответствуют статистическим стандартам, являются данные Евростата о количестве жителей Франции, родившихся в Армении. В 2005 году их насчитывалось 12 355 человек, что примерно в два раза больше, чем в 1999 году, когда их было 5 779. (Население по полу, возрастной группе и стране рождения. Евростат). Однако последние данные нисколько не помогают нам с уточнением численности армянской диаспоры во Франции.

Ясно одно - французских граждан армянского происхождения и армян, проживающих во Франции, более чем достаточно, чтобы серьезно влиять на поведение политических лидеров страны. Демократия в принципе имеет два недостатка, которые она с трудом преодолевает - слишком близкий горизонт прогнозирования и планирования и неуемное желание "обслуживать" избирателей с единственной целью - завоевать их голоса. Во Франции уже не первый год подряд мы наблюдаем проявления второго "дефекта" демократии. Политики не могут позволить себе потерять армянские голоса, тем более, что, если кто-то будет действовать принципиально и пытаться взвесить, кто виноват, а кто прав в армяно-азербайджанском споре, его оппоненты не преминут наказать его за эту "свободу".

По этой причине Франция идентифицировала себя как "старшую сестру Армении", и этот сентиментальный подход был дополнен вполне практическими поставками оружия, особенно боеприпасов, армянской армии после окончания Второй карабахской войны. Это не может не беспокоить Баку, главным образом потому, что подобные действия льют воду на мельницу крайних армянских националистов, которые хотят, чтобы война продолжалась, возможно, до конца света.

Со своей стороны, Франция не имеет особых интересов в поставках энергоносителей из Азербайджана и может позволить себе роскошь прохладно относиться к Баку и терпеть Армению - ранее скрыто, а сегодня вполне демонстративно. Сторонники абстрактного демократического мышления имеют широкий простор для действий во Франции, опять-таки благодаря этим обстоятельствам. Например, природный газ, потребляемый французской экономикой и домохозяйствами, является крупнейшим импортом из Алжира, и для этой цели используются трубопроводы по дну Средиземного моря. Безусловно, такие компании, как Total, имели, имеют или могут иметь интересы в добыче углеводородов на шельфе Каспийского моря, но на Южном газовом коридоре Франция вообще отсутствует. Знание французского образа мышления и подхода французской дипломатии к партнерам с параметрами и характеристиками Армении позволяет предположить, что две страны начинают сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Несомненно и неизбежно, что будет сделан гораздо более точный анализ французского интереса к Южному Кавказу, в том числе в контексте очень важного для французского менталитета государственного престижа. "Величие Франции" не выросло после череды переворотов в Западной и Центральной Африке и ограничения там французского присутствия. Не исключаю, что в глазах политической элиты Франции возможная дипломатическая интервенция на Южном Кавказе могла бы компенсировать в какой-нибудь мере потерю престижа и ключевых позиций в Западной Африке.

Вывод таков: мощным геополитическим миротворческим фактором на Южном Кавказе должен стать Евросоюз, а не один его член. В контексте французских амбиций и предпринятых выше действий, несомненно, важнее всего подчеркнуть, что европейские стратегические предприятия, связанные с энергетической безопасностью и диверсификацией источников энергии, не должны потерпеть неудачу ради достижения небольших тактических целей, которые вовсе не являются общеевропейскими.

Более того, поведение французской дипломатии может обмануть армянскую сторону и буквально ввести ее в заблуждение. На данный момент выгоды для Армении от позирования Макрона с Пашиняном перед камерами являются исключительно имиджевыми и не очень высокими. Однако ущерб (для Армении, для Азербайджана и даже для ЕС в целом) от отказа от заключения мирного договора может быть несравнимо больше.

Европейское участие в достижение мира на Южном Кавказе необходимо, но это не должно быть единоличное действие одного из государств-членов, каким бы мощным оно ни было. Южный Кавказ - одно из мест, где действительно работает "мягкая сила" ЕС, способная подтолкнуть происходящие процессы в ту или иную сторону. "Мягкая сила" ЕС, несомненно, уже способствовала определенной либерализации обществ и политического порядка во всех трех странах региона - Азербайджане, Армении и Грузии. Однако ни в коем случае нельзя допускать разногласий между одной из ведущих стран ЕС и Евросоюзом в целом, со всей его сложной системой интересов и благих намерений.

Общеевропейская воля, если она хорошо сформулирована, и общеевропейские интересы должны доминировать над эгоистическими национальными интересами отдельного государства-члена ЕС. Причем эти интересы должны соответствовать интересам стран Южного Кавказа, а предпринимаемые действия должны находиться в полной синергии с ними.