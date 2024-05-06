США признали Победу Азербайджана в 44-дневной войне. Франция следующая?

Автор: Лейла Таривердиева

Посол США в Азербайджане Марк Либби побывал в освобожденной Шуше. Отправился он туда на самолете, приземлившись в Международном аэропорту Физули, и оттуда по новенькой комфортной магистрали поехал в культурную столицу Азербайджана. Как сообщается, в Шуше дипломат встретился со специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым, с которым поговорил о восстановлении города, возвращении вынужденных переселенцев и зеленой энергии.

В Шуше за четыре послевоенных года побывали дипломаты многих государств. Из послов стран скончавшейся Минской группы до сегодняшнего дня там был только представитель России. И это вызывало вопросы у азербайджанской общественности. Поездка дипломатов в Шушу для азербайджанской стороны - это своего рода проверка на лояльность. Отказ означает, что то или иное государство не признает итогов освободительной войны 2020 года, а значит, не признает и территориальной целостности Азербайджана. Это серьезно, даже очень серьезно. Какими бы не были хорошими отношения, отказ от приглашения посетить Шушу является некой червоточиной и замутняет даже самое хорошее.

С Соединенными Штатами отныне эта проблема решена. И особенно важно это потому, что господин Либби на минувшей неделе, отвечая на критику по этому поводу, написал в соцсетях, что не хочет участвовать "в чьем-то шоу". "Очевидно, что возвращенные территории немного другие. Это требует немного большей координации... Но я не хочу куда-то ехать, чтобы участвовать в чьем-то шоу... Поэтому, когда придет время, я это сделаю", - написал он.

Что подразумевалось под "чьим-то шоу"? Мероприятия, проводимые азербайджанским государством? Организуемые в Шуше международные форумы и встречи? Что бы не имел в виду американский дипломат, смысл его отписки был именно таким. И это, само собой, было воспринято в Азербайджане негативно. А то, что освобожденные территории и другие регионы Азербайджана - это не одно и то же, мы и сами знаем. Мы всегда рады, когда послы других государств ездят по стране, любуются ее природой, знакомятся с ее людьми и культурой. Но поездка в Шеки или Лагич означает просто любовь к красивым пейзажам или интерес к этническому творчеству и ни к чему не обязывает. Истинное же отношение наших партнеров мы узнаем по тому, в какой точке пространства они находятся в вопросе восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности. Победа в 44-дневной Отечественной войне - это важнейшая страница его новейшей истории, которая предопределила дальнейшее развитие страны. Азербайджан никого не просил воевать за него и решать его проблемы, но от того, как другие страны воспринимают его Победу, зависит то, как будут строиться отношения нового Азербайджана с ними.

Тренд на путешествия по регионам с последующими отчетами в соцсетях задал посол Великобритании в нашей стране Фергус Олд. В пабликах с большим пиететом делятся его постами о красотах нашей природы, об азербайджанской кухне и праздниках. Посол США Либби, прибыв недавно в Баку, тоже включился в эту струю, и, надо сказать, завоевал симпатии. Но вопрос все равно оставался - Штаты не просто партнер Азербайджана, но еще и крупнейшая мировая держава, а еще страна, тридцать лет посредничавшая (точнее, делавшая вид) в конфликте. Всем понятно, что если в Шушу поедет посол США, это станет сигналом для прочих стран, которые все еще жмутся на пороге, не зная, признавать Победу азербайджанцев или продолжать считать территории "спорными". Встреча Либби с Керимовым и проведенные обсуждения показали всем, что "табу" снято.

Сегодня, можно сказать, вопрос закрыт. Американский посол совершил поездку в Шушу вместе со своей супругой. И не для участия в мероприятии, а единолично, что о многом говорит. Он поехал в Шушу за пару дней до того, как армянство будет отмечать годовщину оккупации этого города в 1992 году. Последнее обстоятельство делает ситуацию особенно интересной. Азербайджанское общество господину Либби аплодирует. Мы понимаем, что посол не может действовать в таких вопросах по своему разумению. Чтобы поехать в Шушу, ему требовалось разрешение из Вашингтона. По всей видимости, такое разрешение было получено. Это говорит, во-первых, о том, что США через четыре года признали таки итоги 44-дневной войны, и, во-вторых, доказывает, что американской стороне не все равно, как относятся к Штатам в азербайджанском обществе. А в обществе внимательно следят за каждым шагом держав, особенно бывших сопредседателей МГ, тридцать лет помогавших оккупантам отказываться от мира.

С сегодняшнего дня единственной страной из этой троицы остается Франция. Учитывая специфический характер отношений между Парижем и Баку, посол этой страны может нескоро появиться в Шуше. Однако не исключено, что это произойдет и в ближайшем будущем. Вернувшись в Баку после вызова на консультации в Париж, госпожа Анн Буайон не делала никаких заявлений. Да и французская сторона тоже как-то приутихла. Трудно сказать, что стало причиной этого, и гадать не будем. Дипломатия дело тонкое. Возможно, дело в проблемах, возникших вокруг приближающейся Олимпиады, заставивших Макрона вспомнить, что он французский, а не армянский президент. Возможно, что-то изменилось в погоде после апрельской брюссельской встречи представителей ЕС и США с Пашиняном. Все может быть. И за всем этим в любом случае стоит большая дипломатическая работа Баку. Как и во всех других случаях, когда "вдруг" меняется политическая погода. Ничего не бывает вдруг.

Ну что ж, ждем в Шуше госпожу Буайон.