https://news.day.az/politics/1658672.html Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии - Румен Радев
Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии - Румен Радев
Азербайджан стал для Болгарии важным, решающим партнером в энергетической сфере и играет важную роль в диверсификации газоснабжения нашей страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Осенью 2022 года с участием Президента Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети между Грецией и Болгарией и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой", - добавил глава Болгарского государства
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