Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии

Азербайджан стал для Болгарии важным, решающим партнером в энергетической сфере и играет важную роль в диверсификации газоснабжения нашей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Осенью 2022 года с участием Президента Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети между Грецией и Болгарией и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой", - добавил глава Болгарского государства