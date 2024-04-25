Безнаказанность порождает Макронов

Автор: Лейла Таривердиева

В апреле 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон издал указ о провозглашении 24 апреля национальным днем "геноцида армян". Макрон уже не знал, как еще продемонстрировать армянству свою лояльность. Мало того, что Франция идет в авангарде шельмования Турции и распространения тюркофобии, ее президент места себе не находил, пока не сделал фальшивый "геноцид армян" национальным праздником... пардон, национальным днем. Французы, которым в общей массе нет никакого дела до Армении и ее мифов, теперь на официальном уровне принуждены скорбеть вместе с диаспорой и участвовать в представлении.

В своем аккаунте в Х президент Франции сделал траурную запись, в которой призвал соплеменников "сохранить память о жертвах" и еще раз заверил внимательно следящую за каждым его словом диаспору, что "французы и армяне навсегда связаны".

Еще когда Макрон принимал решение по 24 апреля, на повестку невольно вернулся вопрос геноцида алжирского народа, учиненного Францией. Многие резонно замечали, что лучше бы Париж не теребил тему геноцидов, потому что у самого рыло в пуху и ему об этом обязательно напомнят. А напомнить есть о чем. Выступая против отрицания геноцидов, обвиняя в "геноциде" Турцию и Азербайджан, Франции не плохо бы взглянуть на свои собственные руки - они в крови. И преступления против человечности, в которых виновна Франция, - это доказанные события реальной истории, а не плод армянских фантазий. Париж просто обязан признать свою вину в уничтожении миллионов алжирцев и свое соучастие в геноциде миллиона руандийцев. Но он этого не делает и продолжает все отрицать, при этом концентрируясь на продвижении "геноцида армян". Эти манипуляции не могут вызывать никаких других чувств, кроме гадливости и отвращения. Все эти крокодильи слезы, которые лили 24 апреля на торжествах в Париже французские чиновники, не стоят ничего. Не считая, конечно, тех подношений, которые официальные лица страны получают от местного армянства.

В преддверии 30-летия геноцида тутси в Руанде, в начале апреля в СМИ появился проект обращения Макрона на мероприятии, приуроченном к этой дате. Ожидалось, что президент Франции извинится за геноцид и признает соучастие своей страны в этом бесчеловечном акте. Однако 7 апреля в выступлении Макрона не оказалось тех фраз, которые так воодушевили всех. Эти фразы выпали. Единственное, в чем Париж считает себя виноватым, - это в том, что не проявил должной воли остановить резню, хотя мог бы это сделать совместно с западными и африканскими партнерами. Однако Франция была именно соучастницей уничтожения целого племени. В 1994 году во время геноцида племени тутси в Руанде погибли более 800 тысяч человек. Военные подразделения и руководство Франции имели к этому прямое отношение. К этому выводу пришли руандийские эксперты, обнародовавшие два года назад результаты своих исследований. Париж знал о предстоящем геноциде, но ничего не сделал, чтобы его предотвратить. Наоборот, поддерживаемый Францией режим получал от нее оружие.

Признание "отсутствия воли" не влечет осуждения и наказания, тем более, когда такая же воля отсутствовала у всех прочих интересантов. Не станет же Запад наказывать сам себя и принимать против самого себя резолюции. Если же говорить о геноциде алжирского народа, то это исключительно дело рук Франции. Поэтому в алжирском вопросе Макрон очень уперт. Как-то, принимая в Елисейском дворце потомков участников алжирской войны, президент обвинил Алжир в переписывании истории, которая "теперь основана не на истине, а на риторике ненависти к Франции". "Создание Алжира как нации - явление, за которым стоит наблюдать. Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос", - нагло заявил Макрон. Ничего не напоминает? Если заменить французскую фамилию армянской, а Алжир Азербайджаном, получится то, чем армянская пропаганда всегда оправдывала кровавые преступления Армении. Неудивительно, что Париж и Ереван так хорошо понимают друг друга.

На самом деле, даже будучи в составе Османской империи, Алжир был достаточно сильным государством и контролировал большую часть средиземноморского бассейна вплоть до поражения, которое потерпел османский флот в 1827 году. В годы пребывания в составе Османской империи алжирцы не испытывали таких трагедий, которые свалились на них после французской колонизации. Турки в отличие от французов не уничтожали подчиненные ими народы, не стремились сломать их идентичность и не покушались на их веру. Османские воины не играли в футбол головами убитых врагов, не варили мыло из костей уничтоженных алжирцев, не выставляли в султанских покоях черепов казненных лидеров сопротивления и не замуровывали женщин и детей в скалах с целью сокращения числа "аборигенов". Зато все это делали в Алжире французский "цивилизаторы"

В 1830 году Алжир был оккупирован Францией и до 1962 года считался частью ее заморских территорий. За это время французами было убито полтора миллиона алжирцев. В целом же жертвами французского колониализма стали более 11 миллионов жителей этой страны.

Так же как армянские нацисты, французские колонизаторы были уверены в своей безнаказанности и с гордостью позировали с отрезанными головами убитых алжирцев, спокойно описывали то, что творили в Алжире. Французская колонизация началась сразу же с геноцида. Известна история города Блида, где в ноябре 1830 года французы устроили кошмарную резню, вырезая всех жителей, даже грудных детей. Вероятно, это был акт устрашения. Французские офицеры, со смаком описывая расправы с алжирскими женщинами и детьми, приветствовали истребление тех, кто отказывается ползать у них в ногах как собаки. Французами была даже создана специальная школа, где обучали "искусству" пыток.

Франция должна ответить за очень многое. Безнаказанность порождает таких вот Макронов. За Францией тянется кровавый шлейф, но она остается безнаказанной и никем не осуждаемой. И мы прекрасно понимаем, что ни алжирцам, ни руандийцам, ни другим народам, по которым прошелся каток французской колонизации, не удастся добиться справедливости. Зато Париж активно борется за интересы армян. В принципе, тут можно увидеть даже некую гармонию - и у Франции, и у армянства руки по локоть в невинной крови. Так что фраза Макрона о том, что французы и армяне связаны навсегда, имеет более глубокий смысл, чем кажется.

Первым, кто указал Парижу на его преступления, был Азербайджан. За что Баку немедленно попал в "черный список" истерика Макрона. Месть Азербайджану, "посмевшему" сказать королю, что он голый, стала главной целью этого неадекватного политика. Сегодня он продвигает в Европе идею наказания Баку за "этнические чистки", которых не было. Президент страны, виновной в геноциде миллионов, требует наказать Азербайджан за то, что сотня тысяч армян абсолютно добровольно, целыми и невредимыми уехали в Армению. Происходило это на глазах мировой общественности, поэтому французам и армянам так нелегко приходится.

Куда проще навешивать "собак" на Турцию. То, что на самом деле происходило в 1915 году, знают документы, надежно спрятанные в архивах стран, которые не хотят кончины мифа о "геноциде армян". Он им нужен не меньше, чем армянам.