Фонд принца Гарри и Меган Маркл обанкротился

У благотворительного фонда Archewell Foundation, который был основан принцем Гарри и Меган Маркл, возникли проблемы. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, в январе 2024 года благотворительный фонд был признан банкротом. Согласно официальному письму генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, с февраля 2023 года представители организации не подавали необходимые ежегодные отчеты о плате за продление регистрации.

"Организация, внесенная в список как правонарушитель, не имеет хорошей репутации. Ей запрещено заниматься деятельностью, для которой требуется регистрация, включая сбор или распределение благотворительных средств. На организацию также могут быть наложены штрафы, а ее регистрация может быть приостановлена или аннулирована Регистром", - говорится в документе.

Журналисты отмечают, что 3 мая представители благотворительного фонда получили уведомление о правонарушении и предупреждение о штрафах за просрочку платежа. Их также уведомили об угрозе приостановки зарегистрированного статуса организации.

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