Сунак предупреждает о риске ядерной эскалации

Мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своем YouTube-канале.

Политик выступал в аналитическом центре Policy Exchange. Он назвал "безрассудным" поведение президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению Сунака, действия российского лидера якобы подвели всех к "опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с Карибского кризиса".

Сунак заявил, что в мире стало больше угроз, с которыми сталкивается непосредственно Великобритания. И к этим угрозам якобы причастны Россия, Иран, КНДР и Китай, которые, по его мнению, пытаются подорвать британские ценности.

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