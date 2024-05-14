https://news.day.az/world/1660110.html В Тбилиси протестующие прорвали оцепление у парламента - ВИДЕО
В Тбилиси протестующие прорвали оцепление у парламента - ВИДЕО
Протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
После прорыва ограждения, против недовольных законом протестующих выдвинулся спецназ МВД Грузии - оперативники проводят задержания у здания парламента.
Чуть позже стало известно, что грузинская полиция сумела разогнать демонстрантов от здания парламента.
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