В Тбилиси протестующие прорвали оцепление у парламента

Протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

После прорыва ограждения, против недовольных законом протестующих выдвинулся спецназ МВД Грузии - оперативники проводят задержания у здания парламента.

Чуть позже стало известно, что грузинская полиция сумела разогнать демонстрантов от здания парламента.

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