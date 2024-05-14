Бортников подтвердил вывод пограничников с армяно-азербайджанской границы
Ереван обратился с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения на армяно-азербайджанской границе, соответствующее решение уже принято.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников на заседании в Совете Федерации.
По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены.
Также он отметил, что в ближайшее время погранично-пропускной пункт в ереванском аэропорту Звартноц будет закрыт.
При этом, как подчеркнул Бортников, российскую сторону попросили продолжать охранять границу с Турцией и Ираном.
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