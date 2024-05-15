Представители СМИ ознакомились со строительными работами на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин

В рамках медиатура "По следам Президента" представители СМИ ознакомились с работой, проводимой на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, представителям СМИ была предоставлена информация о проделанной работе.

Сотрудник Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Газанфар Сафаров сказал, что новая дорога на 9,2 км короче нынешней.

"На автомобильной дороге второй технической категории общей протяженностью 34 километра ширина земляного полотна составляет 15 метров, ширина каждой полосы движения - 3,75 метра. Новая дорога была укорочена на 9,2 км в результате устранения тоннелей и крутых поворотов. На дороге будут построены 2 моста, 4 тоннеля и водопропускные трубы.

Земляные работы выполнены на входных и выходных порталах первого и третьего тоннелей длиной 440 и 1100 метров. Во втором и четвертом тоннелях длиной 540 и 300 метров работы начнутся в ближайшее время", - добавил он.

Отметим, что для завершения в конце следующего года строительные работы на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин продолжаются быстрыми темпами.

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