Первый турецкий электромобиль поступит на европейский рынок

Первый турецкий отечественный электромобиль Togg в начале 2025 года поступит в продажу в Германии. Ожидается, что среди представленных моделей будет также презентованная ранее в Лас-Вегасе модель fastback. Работы по совершенствованию электромобиля продолжаются. Одним из последних нововведений является функция распознавания лица.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Говоря о национальных технологиях в оборонной промышленности, министр сказал, что первоочередная цель заключается в передаче Вооруженным силам Турции в 2028 году 20 отечественных самолетов пятого поколения KAAN.

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