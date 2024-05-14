Почтена память выдающегося композитора Гара Гараева

13 мая исполнилось 42 года со дня смерти гениального композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий Гара Гараева (1918-1982). В славной истории азербайджанского музыкального искусства Гара Гараеву принадлежит особое место. Преемник двух великих композиторов ХХ века - Узеира Гаджибейли и Дмитрия Шостаковича, Гара Гараев уже при жизни стал лидером и признанным главой азербайджанской композиторской школы, выдвинувшим ее на самые передовые рубежи мирового музыкального искусства.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, творчество Гара Гараева, ознаменованное такими шедеврами, как балеты "Семь красавиц" и "Тропою грома", четыре симфонии, симфонические гравюры "Дон Кихот", Скрипичный концерт, вошло в золотой фонд мировой музыкальной культуры, стало мощным двигателем для последующих поколений композиторов в мире открытия новых форм, музыкального языка и средств музыкальной выразительности.

На протяжении более 30 лет Гара Гараев был председателем Союза композиторов Азербайджана. За это время деятельность творческой организации приобрела широкий размах и вышла на международный уровень.

Важной составляющей творчества Гара Гараева была его многолетняя педагогическая деятельность в Азербайджанской консерватории, которой он отдавал значительную часть своего драгоценного времени. Результатом ее стало создание целой композиторской школы - школы Гара Гараева. Более пятидесяти ее выпускников успешно работали и работают как в Азербайджане, так и за его пределами, претворяя в жизнь творческие заветы своего Учителя.

В день памяти выдающегося композитора в Аллее почетного захоронения собрались ученики и почитатели творчества Гара Гараева, представители музыкальной общественности столицы. Здесь присутствовали секретари Союза композиторов, заслуженные деятели искусств Джалал Аббасов и Земфира Гафарова. Слово о Гара Гараеве произнесла председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Также своими воспоминаниями о Гара Гараеве поделилась дочь композитора - Зулейха Гараева-Багирова.

Были возложены цветы на могилу Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова, внесших значительный вклад в историю Союза композиторов Азербайджана.

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