Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов

Избиратели в пяти из шести ключевых штатов в США отдают на грядущих президентских выборах предпочтение экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, нынешний глава государства Джо Байден опережает Трампа лишь в одном штате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Речь идет о штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Лишь в последнем у Байдена есть преимущество - в Висконсине за действующего президента готовы отдать свой голос 47% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа там намерены поддержать 45% избирателей. Наибольший отрыв у Трампа в Неваде, где за него готовы голосовать на 12% больше избирателей, чем за Байдена.

Как отмечает издание, с ноября 2023 года, когда в последний раз проводился подобный опрос, в США произошло несколько значимых событий, в частности, рынок акций вырос на 25%, а в Нью-Йорке начались судебные слушания, ответчиком на которых выступает Трамп. Помимо этого, предвыборный штаб Байдена потратил десятки миллионов долларов на его продвижение, однако, указывает газета, "опросы показывают, что ничего из этого не помогло Байдену, не навредило Трампу и не вызвало возмущения электората".

Опрос показал также недовольство среди респондентов состоянием США, у опрошенных есть "серьезные сомнения относительно способности Байдена серьезно улучшить жизнь американцев". Лишь 13% респондентов, указывает газета, верят в то, что действующий президент пойдет на серьезные изменения в своей работе в случае переизбрания. Вместе с тем от Трампа в случае его возвращения в Белый дом ждут значительных изменений в политической и экономической сферах 70% избирателей.

Опрос проводился с 28 апреля по 9 мая 2024 года. В нем приняли участие 4 097 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 1,8 п.п.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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