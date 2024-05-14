Трамп может ослабить НАТО, даже если США не станут выходить из альянса

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах американского главы государства может ослабить НАТО даже в том случае, если Соединенные Штаты не будут выходить из альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказали эксперты Атлантического совета Ханс Биннендийк, Ричард Хукер и Александр Вершбоу в материале журнала Foreign Affairs.

"Отказывая в финансировании, отзывая американских военнослужащих и командиров из Европы, блокируя принятие решений в Североатлантическом совете (главном совещательном органе НАТО - прим.), Трамп может значительно ослабить альянс, при этом формально не выводить из него [США]", - говорится в статье. Кроме того, по мнению аналитиков, сама позиция Трампа в отношении альянса может "подорвать доверие Европы" к американской администрации и ее "военной решимости".

Они считают, что "без лидерства США в НАТО [союзникам] будет трудно оставаться сплоченными и едиными", а другая страна едва ли сможет играть эту роль. В связи с этим наиболее вероятным сценарием экспертам кажется "полный распад альянса", чье место не сможет занять Евросоюз, поскольку его военный потенциал "ограничен".

Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина 10 февраля рассказал об одной из встреч с лидерами стран НАТО в бытность главой американской администрации. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы защищать такую страну и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор и кто был его собеседником.

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