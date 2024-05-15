Протестующие в Тбилиси парализовали автомобильное движение

Протестующие против закона об иноагентах парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Митингующие организовали очередную акцию перед зданием парламента, после чего направились к площади Героев. Демонстранты перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.

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