Чем Минская группа ОБСЕ занималась долгие годы?

За 28 лет Минская группа ОБСЕ не достигла какого-либо прогресса в решении карабахского конфликта, а наоборот, на протяжении многих лет поддерживала оккупантов.

Президент Ильхам Алиев, принимая 14 мая делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом, и говоря об институте сопредседательства Минской группы ОБСЕ, заявил, что настало время упразднить Минскую группу и все связанные с ней институты.

Как сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли, ОБСЕ до сих пор не продемонстрировала принципиальной позиции и не добилась успеха в решении каких-либо конфликтов на пространстве, которое в целом относится к сфере ее деятельности, передает Day.Az.

"На протяжении всего периода оккупации азербайджанских территорий Армения неуклонно вооружалась, этой стране на безвозмездной основе поставлялось оружие. Армения перешла все квоты, касающиеся как военной техники, так и систем ПВО и других моментов. Но мы в тот период не стали свидетелями демонстрации позиции ОБСЕ по этому вопросу", - сказал Э.Мирзабейли.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!