Это нельзя делать во время взлета самолета

Опытная стюардесса рассказала, почему пассажирам никогда не следует засыпать во время взлета самолета. Об опасности этого действия она предупредила в TikTok, на видео обратил внимание британский таблоид Daily Mail, передает Day.Az.

Бортпроводница с почти десятилетним опытом работы по имени Але Педроса из штата Флорида, США, в ролике призвала путешественников не спать перед тем, как самолет покинет взлетно-посадочную полосу. Она пояснила, что руление - один из самых важных этапов полета.

"Вы должны быть уверены, что вы полностью осведомлены и бодрствуете в случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости эвакуации", - подчеркнула Педроса.

Помимо этого, стюардесса порекомендовала пассажирам не пить принесенный на борт алкоголь, так как это нарушает закон, и не ходить по салону босиком, потому что пол в самолетах "не всегда самый чистый".

Видео с советами американки набрало более 620 тысяч просмотров. Многие комментаторы признались, что часто игнорировали ее рекомендации. "Я мгновенно засыпаю... Но я оправдываюсь тем, что сплю невероятно чутко и знаю, когда надо проснуться", "Если я не засну перед взлетом, я не засну вообще", "Я пытаюсь спать, потому что во время взлета и посадки очень сильно волнуюсь", - написали юзеры.

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