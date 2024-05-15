Роль Азербайджана важна для транзита по направлениям Север-Юг, Запад-Восток

Азербайджан занимает стратегическое географическое положение для реализации наземных транзитных проектов по направлениям Cевер-Юг, Запад-Восток.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Регионального содружества в области связи (РСС) Алексей Бородин на конференции GSMA M360 Eurasia 2024.

Также он подчеркнул важность проекта по прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря, отметив, что этот проект будет способствовать развитию региона, включая такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

"Азербайджан сейчас занимает лидирующие позиции во многих мировых рейтингах. В стране стремительно развивается инфраструктура связи. Азербайджан представлен в Совете Международного союза электросвязи, также страна имеет своего представителя в Радиорегламентарном комитете Международного союза электросвязи", - добавил Бородин.

По его словам, ключевым вопросом в настоящее время является развитие технологий искусственного интеллекта. Бородин также упомянул о распространении глобального спутникового интернета и важности его развития в странах СНГ.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз.

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