https://news.day.az/world/1660291.html Путин предложил альтернативу «Евровидению»
Путин предложил альтернативу «Евровидению»
Российская Федерация будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки "Интервидение".
Как передает Day.Az, об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии поездки в Пекин.
Таким образом, глава РФ предложил альтернативу песенному конкурсу "Евровидение", трансляция которого впервые началась в 1956 году.
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