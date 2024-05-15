Путин предложил альтернативу «Евровидению»

Российская Федерация будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки "Интервидение".

Как передает Day.Az, об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии поездки в Пекин.

Таким образом, глава РФ предложил альтернативу песенному конкурсу "Евровидение", трансляция которого впервые началась в 1956 году.

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