Страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ в апреле сократили добычу нефти на 246 тыс. баррелей в сутки (б/с), самый большой объем снижения производства пришелся на Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, представленных в майском отчете ОПЕК.

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от ограничений по добыче, объем производства странами альянса составил 35,82 млн б/с. С учетом всех добровольных ограничений, предусмотренных на апрель, страны ОПЕК+ должны были добывать 36,705 млн б/с. Таким образом, отставание от плана по сделке ОПЕК+ в апреле составило 855 тыс. б/с.

Наибольший объем сокращения производства в апреле пришелся на Россию - 154 тыс. б/с, до 9,292 млн б/с.

Казахстан снизил добычу нефти на 50 тыс. б/с, до 1,56 млн б/с, а Ирак - на 32 тыс. б/с, до 4,181 млн б/с. Эти две страны до конца года должны компенсировать перепроизводство нефти, зафиксированное в первом квартале.

С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действие и на второй квартал.

Кроме того, несколько стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.

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