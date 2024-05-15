https://news.day.az/world/1660284.html Макрон созвал срочное совещание Совбеза
Макрон созвал срочное совещание Совбеза
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу высших министров Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения растущего насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония.
Как передает Day.Az, oб этом сообщает The Washington Press (WP).
"Число жертв из-за беспорядков в Новой Каледонии увеличилось до трех, напряженность продолжает усиливаться после того, как Национальная ассамблея Франции одобрила изменения в правилах голосования на тихоокеанском острове. Пострадавшими были молодые люди коренного населения канаки", - сообщает издание.
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