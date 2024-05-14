В Chrome обнаружили критическую уязвимость
В браузере Chrome от корпорации Google обнаружена критическая уязвимость кода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Уточняется, что данная уязвимость была в компоненте Visuals и позволяла злоумышленникам удаленно выполнить произвольный код при условии открытия пользователем специально сформированной веб-страницы. В настоящее время она устранена.
Также отмечается, что проблема затрагивает такие популярные операционные системы, как Windows, Mac OS и Linux. В свою очередь, Google признал наличие проблемы и выпустил обновление для своего браузера.
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