Конгресс США запросил у главы Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Американские законодатели считают нужным создать новый специализированный центр для обучения военных США методам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и выделить средства на закупку дополнительной атомной подводной лодки (АПЛ) класса Virginia для ВМС. Эти предложения нескольких подкомитетов комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил по проекту военного бюджета страны на 2025 финансовый год (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) опубликованы в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законодатели выступили за создание указанного центра в Сухопутных войсках США для подготовки военных специалистов в этой сфере. Заместитель председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Роб Уиттман (республиканец, от штата Вирджиния) заявил журналистам портала Defensescoop, что в пользу создания центра говорят "уроки, извлеченные на примере Украины". По его словам, военные США "были застигнуты врасплох в данной важнейшей сфере" и должны совершенствовать навыки.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж в конце марта заявил на конференции, организованной порталом Defense One, что Пентагон считает одной из приоритетных задач обеспечение большей устойчивости американской военной техники к воздействию систем РЭБ. Он связал это с сообщениями об использовании в зоне проведения специальной военной операции систем РЭБ против предоставленных Киеву Вашингтоном ракетных систем залпового огня HIMARS и управляемых снарядов Excalibur.

В числе представленных предложений подкомитетов по проекту военного бюджета США в размере около $850 млрд также выделение $1 млрд на закупку АПЛ Virginia. Администрация США в марте приняла решение запросить у Конгресса средства на закупку только одной такой подлодки в 2025 финансовом году вместо ранее запланированных двух. Законодатели не согласились с этим решением.

Помимо этого, в Конгрессе заявили, что обеспокоены сообщениями о якобы разработке Россией спутникового оружия, несущего ядерный заряд. В связи с этим законодатели рассчитывают, что министр обороны США не позднее 28 февраля 2025 года представит Конгрессу доклад, который содержал бы оценки возможных "последствий детонации ядерного оружия в космосе".

Эти и другие предложения по проекту военного бюджета законодатели комитета по делам вооруженных сил намерены обсудить на слушаниях 22 мая.

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