https://news.day.az/economy/1659958.html Импорт и продажа ряда товаров освобождены от НДС
Импорт и продажа ряда товаров освобождены от НДС
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Перечень минеральных удобрений и пестицидов, импорт и продажа которых освобождены от налога на добавленную стоимость".
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, список включает 48 видов удобрений и 28 видов пестицидов.
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