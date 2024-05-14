Импорт и продажа ряда товаров освобождены от НДС

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Перечень минеральных удобрений и пестицидов, импорт и продажа которых освобождены от налога на добавленную стоимость".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, список включает 48 видов удобрений и 28 видов пестицидов.

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