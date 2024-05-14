За первые четыре месяца 2024 года Азербайджан увеличил экспорт газа на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В январе-апреле 2024 года в Европу было экспортировано 4,2 миллиарда кубометров газа, в Турцию - 3,2 миллиарда кубометров, в Грузию - 1,1 миллиарда кубометров. За этот период по TANAP в Турцию поставлено 1,8 миллиарда кубометров газа. За четыре месяца текущего года продажи газа за границу увеличились примерно на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал министр.

Согласно публикации, добыча газа в Азербайджане составила 16,7 миллиарда кубометров, что на 500 миллионов кубометров больше, чем годом ранее.

"Около 8,5 миллиарда кубометров из этого объема было отправлено на экспорт", - подчеркнул Шахбазов.

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