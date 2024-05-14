Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом

Французская полиция впервые использует камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности во время открывшегося в Канне 77-го Международного кинофестиваля. Об этом сообщил директор муниципальной полиции города Ив Даро, передает Day.Az.

"Вокруг Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт установлены 17 камер видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом", - заявил он в интервью Agence France-Presse .

Как отметил полицейский комиссар, Канн стал первым городом Франции, где опробуется эта система. "О любых подозрительных действиях, которые зафиксируют камеры, будут немедленно проинформированы операторы Центра городской безопасности", - сказал он.

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