Лето 2023 года стало самым жарким за последние 2000 лет

Немецкие климатологи из Университета имени Иоганна Гутенберга выяснили, что лето 2023 года стало самым жарким на Земле за последние 2000 лет. Также оказалось, что предыдущие климатические расчеты, по всей видимости, базировались на неточных показателях. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, их выводы основаны на изучении ширины колец деревьев и сравнении информации с результатами ранних климатических изысканий, проводившихся в период с 1850 по 1900 год.

Команда пришла к выводу, что в 2023 году средняя глобальная температура на Земле оказалась теплее показателей доиндустриальной эпохи на 2,07°C. Это выше порогового значения в 1,5°C, которое установили в качестве безопасного предела участники международного соглашения по климату в 2015 году в Париже.

Ученые отметили, что авторы Парижского протокола, по всей видимости, неверно оценили температуры доиндустриальной эпохи, которые были чуть ниже, чем предполагалось.

Исследователи добавили, что их выводы согласуются с анализом Всемирной метеорологической организации, назвавшей 2023 год самым жарким в истории человеческой цивилизации, и, возможно, самым жарким за последние 100 тыс. лет.

Основными причинами рекордного тепла команда назвала выбросы парникового газа и необычайно сильный климатический феномен Эль-Ниньо.

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