Состоялась рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества, подписанным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год", в учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялась рабочая встреча между военными специалистами обеих стран.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Узбекским гостям было рассказано о работе, проделанной офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана по организации идеологической работы в армии Азербайджана и подготовке военных психологов, а также был представлен брифинг по основным направлениям деятельности Управления. Было особо подчеркнуто, что одним из факторов, способствовавших славной победе, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, является высокая морально-психологическая подготовка личного состава армии Азербайджана.

В ходе встречи был проведен подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также была подчеркнута важность подобных встреч. На встрече также были представлены литература и различные учебные пособия по организации идеологической работы и морально-психологической подготовке. В завершение состоялось взаимное вручение подарков", - говорится в сообщении ведомства.

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