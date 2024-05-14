Эксперт о значении "зеленой" энергетики для экономики Азербайджана

"Зеленая" энергетика в Азербайджане в последние годы стала ключевой частью меняющейся экономики.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник эколог Рауф Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития "зеленой" энергетики.

"Использование альтернативной энергии также растет в последние годы. Альтернативные источники энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра и использование биологических газов, являются важным направлением для страны. Азербайджан инвестирует в многочисленные проекты в этой сфере. Наряду с этими шагами, Азербайджан стремится повысить качество инфраструктуры в сфере "зеленой" энергетики. То, что конференция COP29 пройдет в Азербайджане, показывает, что страна играет важную международную роль в борьбе с изменением климата. Это демонстрирует, что Азербайджан хочет лидировать в борьбе с изменением климата и в дискуссиях, и имеет опыт и перспективы в этой области", - сказал он.

Мамедов отметил, что Азербайджан, взяв на себя проведение такой конференции, демонстрирует, что придает большое значение вопросам борьбы с изменением климата.

"Это также означает, что достижения страны в таких областях, как "зеленая" энергетика, сохранение биоразнообразия и эффективность экономики, находятся в центре внимания всего мира. Проведение COP29 в Азербайджане также обеспечит инициативы страны в борьбе с изменением климата", - сказал он.

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