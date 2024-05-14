Впервые в Азербайджане! Ледовое шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

Впервые в Азербайджане известный российский продюсер Яна Рудковская и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко представят ледовое шоу "Лебединое озеро", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ледовое шоу "Лебединое озеро" будет продемонстрировано 18 мая в 19:30 в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку.

"Лебединое озеро" на льду - это красота фигурного катания и магия балета, это путешествие, где элегантность и волшебство соединяются под музыку Петра Ильича Чайковского. Хореография художественного руководителя балетной труппы Большого театра России Сергея Филина заставит публику пережить эмоциональную глубину знаменитой истории.

Шоу объединит звезд мирового фигурного катания, среди которых Евгений Плющенко, Софья Муравьёва, Алёна Косторная, и солистов Большого театра, и погрузит в уникальный мир "Лебединого озера", где элегантность встречается с изысканностью и волшебство оживает на льду.

Краткое содержание ледового представления: в старинном замке празднуется день совершеннолетия принца Зигфрида, которого торжественно посвящают в рыцари. Несмотря на поздравления и внимание сверстников, Зигфрид мечтает об идеальной любви. По воле судьбы, он попадает на берег озера, где видит зачарованных девушек-лебедей. Здесь он встречает Одетту, воплощение его романтического идеала, и клянется ей в любви и верности.

Возвращаясь в замок, где Зигфрид должен выбрать невесту, он встречает Одиллию, двойника Одетты, и под влиянием иллюзии Злого Гения обманывается ее красотой, считая ее избранницей. Однако в момент клятвы перед всеми является видение Одетты, что заставляет принца осознать, что он стал игрушкой в руках судьбы. Одетта прощает Зигфрида, но отказывается от него, их разлучает буря, оставляя принца в одиночестве у озера своих мечтаний...

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!