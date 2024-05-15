Источник: Агентство международной информации Trend

Израильские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном во всех отраслях.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала научный сотрудник академического колледжа Адасса и центра стратегических исследований Бегин-Садат Элина Бардач-Ялова.

"Все израильские бизнесмены, с которыми мне довелось общаться до настоящего момента в различных отраслях, начиная от высоких технологий и заканчивая медициной, проявляют интерес к сотрудничеству с азербайджанскими партнерами. Более того, те, кто знает, что я отправилась в Азербайджан на конференцию, просят меня узнать о возможностях в определенной сфере. Могу подтвердить, что интерес к работе в Азербайджане, в том числе и на освобожденных землях, проявляют все без исключения. Когда появляется возможность расширить сферу деятельности, будь то высокие технологии или медицинская промышленность, все без исключения заинтересованы в выходе на азербайджанский рынок", - сказала Бардач-Ялова.

По ее словам, конкуренция среди израильских компаний в Азербайджане значительна. "Крупные израильские корпорации успешно работают на азербайджанском рынке уже не один год. Я знаю компании, которые здесь присутствуют уже довольно продолжительное время. Например, такая компания, как Aeronautics, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов", - сказала она.

Говоря о конкретных сферах потенциального сотрудничества между Баку и Тель-Авивом, Бардач-Ялова отметила, что израильские бизнесмены особо заинтересованы в кооперации в сферах сельского хозяйства, ИКТ и медицины.

"Я лично присутствовала на некоторых переговорах относительно развития сельского хозяйства. Мы обсуждали возможное сотрудничество в этой области, включая развитие сельского хозяйства в Карабахе. Рассматривались вопросы выращивания сельхозкультур и орошения земель в засушливых и гористых районах. Сектор информационных технологий Израиля также проявляет большой интерес к азербайджанскому рынку. Я общалась со многими израильскими IT-компаниями, которые желают войти на азербайджанский рынок и включить азербайджанских партнеров в израильский рынок. Было также много обсуждений по поводу водных ресурсов, и заинтересованность в работе в Азербайджане, особенно в Карабахе, крайне высока. Насколько я понимаю, на этих территориях проводятся значительные реновации, что открывает возможности для израильских компаний. Поэтому все эти вопросы представляют интерес как для государственного сектора, так и для частных структур", - сказала она.

Бардач-Ялова отметила, что израильские компании очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере медицины. "Я знаю, что многие больницы заинтересованы в сотрудничестве не только в сфере медицинского оборудования, но и в обучении азербайджанских студентов. Азербайджанская сторона также проявляет большой интерес к этому, учитывая наличие у нас передовых технологий и квалифицированных специалистов. Мы активно привлекаем врачей из других стран в медицинскую сферу из-за дефицита кадров. Это вызывает огромный интерес как у израильской, так и азербайджанской стороны", - добавила она.

Также Бардач-Ялова подчеркнула, что открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве стало значимым событием в отношениях двух стран.

"Как бывшая глава группы дружбы между Израилем и Азербайджаном могу утверждать, что наши отношения активно развивались все эти годы. Помню наши переговоры с азербайджанской стороной относительно открытия посольства Азербайджана в Израиле. Для Израиля это было значимым событием. Для нас так же оно имело большое значение, учитывая стратегическое и геополитическое положение Азербайджана. Я могу подтвердить, что это стимулировало правительство Израиля активизировать двусторонние переговоры с Баку. На всех встречах с азербайджанской стороной, в которых мне довелось участвовать, присутствовали бизнесмены с обеих сторон, которые активно продвигали сотрудничество", - сказала она.

Бардач-Ялова отметила, что таким образом, это способствовало ускорению развития двусторонних отношений.

"В последнее время в Израиле возникли серьезные проблемы с авиаперевозками и рейсами из-за того, что некоторые компании покинули рынок и сейчас пытаются вернуться. Они обещали вернуться в мае, потом передумали, и так далее. Из-за этого возникли большие сложности с рейсами. Недавно я летела рейсом азербайджанской авиакомпании, и все работало как часы. Это действительно показательный момент в наших отношениях", - добавила она.

В заключение Элина Бардач-Ялова коснулась важности текущих переговоров между Азербайджаном и Арменией по процессу делимитации границы.

"Мы считаем, что Азербайджан абсолютно точно знает, что он делает. И если он действует таким образом, то это правильно. Поэтому мы сейчас активно следим за событиями в регионе. Азербайджан для нас не только друг, но и, учитывая наши геополитические интересы, важный геополитический союзник. И, разумеется, мы его поддерживаем", - сказала она.

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