Джейхун Байрамов раскритиковал предвзятый подход стран-членов ОБСЕ

На протяжении многих лет мы так и не стали свидетелями равного подхода стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр отметил, что для Азербайджана - это болезненная тема.

"В начале 90-х наряду с ООН, мы обратились и к ОБСЕ за справедливостью. Но в тот критический момент некоторые государства - члены организации намеренно не уделили внимания этому вопросу, вслед за ними другие государства также не придали этому вопросу значения", - подчеркнул министр.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!