ЕС расширил антииранские санкции

Европейский союз расширил ограничительные меры против Ирана за якобы "военную поддержку России" и действия в регионе Красного моря, говорится в заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС расширил запретительные меры против Ирана ввиду его военной поддержки российских военных действий в Украине и вооруженных групп на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря", - говорится в заявлении.

Санкции включают экспортные запреты на поставки Ирану компонентов ракет, а также включение в черный список юридических и физических лиц.

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