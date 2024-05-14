На Солнце произошла вторая мощная вспышка за день

По данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ) стало известно, что вторая за день вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) была зарегистрирована вспышка X1.2 продолжительностью 25 минут.

Всего за две недели произошло пятнадцать вспышек класса Х и большое количество вспышек класса М.

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