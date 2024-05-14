https://news.day.az/society/1660153.html На Солнце произошла вторая мощная вспышка за день
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за день
По данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ) стало известно, что вторая за день вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
В заявлении отмечается, в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) была зарегистрирована вспышка X1.2 продолжительностью 25 минут.
Всего за две недели произошло пятнадцать вспышек класса Х и большое количество вспышек класса М.
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