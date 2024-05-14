В Турции обрушилась шахта

В турецком городе Зонгулдаг на угольной шахте произошло обрушение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента скончался один из рабочих Шенол Зурналы, другой сотрудник Саваш Онур получил ранения.

Причины обрушения пока неизвестны.

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