Cовместная пресс-конференция Джейхуна Байрамова с действующим председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит совместную пресс-конференцию с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской республики Яном Боргом, сообщает во вторник Day.Az.

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