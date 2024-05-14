https://news.day.az/politics/1660012.html Cовместная пресс-конференция Джейхуна Байрамова с действующим председателем ОБСЕ
Cовместная пресс-конференция Джейхуна Байрамова с действующим председателем ОБСЕ
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит совместную пресс-конференцию с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской республики Яном Боргом, сообщает во вторник Day.Az.
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