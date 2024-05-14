https://news.day.az/society/1659959.html Изменен состав Центральной призывной комиссии по призыву на действительную военную службу
Изменен состав Центральной призывной комиссии по призыву на действительную военную службу
Внесены изменения в "Состав Центральной призывной комиссии по срочному призыву граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу".
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, в состав комиссии были добавлены заместитель министра иностранных дел, заместитель министра труда и социальной защиты населения, заместитель министра цифрового развития и транспорта, а также заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана.
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