Жители Латинской Америки увидели редкое явление из-за магнитной бури

Из-за магнитной бури жители Латинской Америки смогли увидеть редкое для континента природное явление - полярное сияние.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Reuters.

По данным агентства, небо на севере Мексики озарилось розовым и фиолетовым цветом. В чилийском городе Пунта-Аренас небо окрасилось в красный и пурпурный цвета. В Чили в связи с географическим расположением явление называется южным полярным сиянием.

Также полярное сияние увидели жители Аргентины.

До этого Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" сообщал, что жители Калининградской области в ночь на 12 мая наблюдали северное сияние.

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