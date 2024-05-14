В Польше заявили о намерении голосовать против миграционного пакта ЕС

Польша будет голосовать против миграционного пакта Евросоюза на заседании Совета ЕС 14 мая. Об этом сообщил интернет-порталу onet.pl министр финансов Польши Анджей Доманьский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позиция правительства [Польши] последовательна и однозначна. Мы последовательно выступаем против элементов миграционного пакта, о которых договорилось правительство [бывшей правящей партии] "Право и справедливость", - сказал министр.

По его мнению, пакт "не учитывает специфики государств, граничащих, к примеру, с Белоруссией, государств, которые сталкиваются с растущим давлением так называемой гибридной войны".

Во вторник представители государств ЕС в Брюсселе должны подписать ряд документов миграционного пакта.

10 апреля основной пакет документов миграционного пакта был одобрен Европарламентом. Сам пакт разрабатывался еще с 2015 года. Он предусматривает, в частности, создание на границах ЕС фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют права на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку обратно на родину. В то же время вводится квотированное расселение мигрантов по странам Евросоюза, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Пакет документов, одобренных Европарламентом, должен быть утвержден квалифицированным большинством голосов на встрече лидеров стран ЕС.

После решения Европарламента премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что "Польша на это не согласится". "Со всей определенностью механизм релокации (квотированного расселения мигрантов - прим. ТАСС) или выплат Польши касаться не будет", - сказал Туск.

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